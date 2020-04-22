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تعليم

وزير التعليم ينفي استبدال الامتحانات الإلكترونية بالأبحاث لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:58 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، كل ما قيل خلال الساعات الاخيرة بشأن استبدال الامتحانات الالكترونية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي، واستبدالها بأبحاث أو الاكتفاء باعتماد نتيجة الترم الاول.

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيًا.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه لا تراجع عن تطبيق نظام الامتحانات الالكترونية لتقييم طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي .

وقال وزير التربية والتعليم : سيؤدي طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي امتحانات نهاية العام في شكل امتحانات إلكترونية من المنزل حسب الجدول المعلن.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن من سيمتنع عن دخول الامتحانات الالكترونية أو لم يجتازها ، سيكون له دور ثان قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وزير التعليم ينفي استبدال الامتحانات الإلكترونية بالأبحاث لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
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