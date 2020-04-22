لطلاب الأول والثاني الثانوي.. وزير التعليم: امتحان دور ثانٍ قبل الدراسة لمن لم يجتز الامتحانات الإلكترونية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن أي طالب بالصفين الأول والثاني الثانوي، سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتزها، سيكون له امتحان دور ثان قبل بدء العام الدراسي الجديد.
ونفى الدكتور طارق شوقي كل ما قيل خلال الساعات الأخيرة بشأن استبدال الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، واستبدالها بأبحاث أو الاكتفاء باعتماد نتيجة الترم الاول.
وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيًا".
وأوضح أنه لا تراجع عن تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية لتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.
وأضاف وزير التربية والتعليم: "سيؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات نهاية العام في شكل امتحانات إلكترونية من المنزل حسب الجدول المعلن".
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جداول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.
وجاء جدول الصف الأول الثانوي كالتالي:
الأربعاء 29 أبريل: اللغة العربية
السبت 2 مايو : اللغة الأجنبية الأولى
الاثنين 4 مايو: الأحياء
الأربعاء 6 مايو: الجغرافيا
السبت 9 مايو: اللغة الأجنبية الثانية
الإثنين 11 مايو: الرياضيات
الأربعاء 13 مايو: الفلسفة والمنطق
السبت 16 مايو: الفيزياء
الإثنين 18 مايو: التاريخ
الأربعاء 20 مايو: الكيمياء
وبالنسبة للفترة الزمنية لإتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم، فهي من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا وفقا للجدول.
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الخميس 30 أبريل: اللغة العربية
الأحد 3 مايو: اللغة الأجنبية الأولى
الثلاثاء 5 مايو: الأحياء والفلسفة
الخميس 7 مايو: اللغة الأجنبية الثانية
الاحد 10 مايو: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات
الثلاثاء 12 مايو: الفيزياء والتاريخ
الخميس 14 مايو: التطبيقات الرياضية وعلم النفس
الأحد 17 مايو: الكيمياء والجغرافيا