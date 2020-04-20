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تعليم

خبر عاجل من وزير التعليم لطلاب أولى ثانوي بشأن آخر مادتين في الامتحانات التجريبية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:39 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسمين بدوي

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خبرا عاجلا لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن امتحاناتهم التجريبية الالكترونية التي يؤدونها من المنازل. 


حيث قال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ان تعقد الامتحانات التجريبية الالكترونية لطلاب الصف الاول الثانوي المقررة يومي 21 و 22 ابريل 2020 ، من 10 صباحا لـ 1 ظهرا بكل محافظات الجمهورية في وقت واحد .


جدير بالذكر أنه وفقا لجدول امتحانات الصف الاول الثانوي التجريبية، من المقرر ان يمتحن الطلاب اخر مادتين وهما التاريخ يوم 21 ابريل و الكيمياء يوم 22 ابريل 2020 


كانت قد انطلقت رسميا يوم 5 ابريل 2020 ، ويمكن أداء الامتحانات التجريبية من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.


وكان الطلاب يدخلون على منصة الامتحان في مواعيد تدريجية خلال امتحانات المواد السابقة ، وفقا لجدول زمني يقسم محافظات مصر لأربعة مجموعات من 8 صباحا حتى 4 عصرا ، وذلك لتخفيف الأحمال على شبكة الإنترنت ، و لضمان وصول جميع الطلاب لمنصة الامتحان بسهولة وبدون أي أعطال في منصة الامتحان والسيستم الخاص بها . 


وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد طلاب اولى ثانوي الذين دخلوا على منصة الامتحان طوال الامتحانات التجريبية السابقة المنطلقة منذ 5 ابريل ، وصل ل 600 ألف طالب و طالبة بدون اي مشاكل تقنية، مشيرة إلى أن هذه الامتحانات التجريبية هدفها تدريب الطلاب وتجربة الشبكات و منصة الامتحان قبل انطلاق امتحانات نهاية العام يوم 29 ابريل 2020 . 

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