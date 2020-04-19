أول تعليق من وزير التعليم على خبر رفع دعوى قضائية ضده لإلغاء البحث: دي ناس عايزة تتشهر

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لأول مرة في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على ما أثير مؤخرًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن إعلان بعض أولياء الأمور برفع دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم وإرسال إنذار له على يد محضر لإلغاء الأبحاث واعتبار الطلاب الناجحين بلا تقييمات.
حيث قال وزير التربية والتعليم ساخرا من الوضع: يبدو أن هناك قضايا من نوع جديد يتم رفعها عبر فيسبوك فقط.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن مثل هذه القضايا التي لا وجود لها إلا على فيسبوك، هدفها الشهرة وإحداث البلبلة، مؤكدا أن نفس هذه المحاولات تمت مع بدء تجربة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة اعتادت على اتباع هذه الأساليب مع كل خدوة جديدة تتخذها للأمام نحو تطوير التعليم في مصر ، وقال الوزير: يا ريت نبقى كلنا ايد واحدة زي ما الريس دايما بيقول ونبقى واعيين جدا للشائعات.