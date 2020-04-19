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تعليم

أول تعليق من وزير التعليم على خبر رفع دعوى قضائية ضده لإلغاء البحث: دي ناس عايزة تتشهر

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:16 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لأول مرة في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على ما أثير مؤخرًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن إعلان بعض أولياء الأمور برفع دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم وإرسال إنذار له على يد محضر لإلغاء الأبحاث واعتبار الطلاب الناجحين بلا تقييمات.

حيث قال وزير التربية والتعليم ساخرا من الوضع: يبدو أن هناك قضايا من نوع جديد يتم رفعها عبر فيسبوك فقط.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن مثل هذه القضايا التي لا وجود لها إلا على فيسبوك، هدفها الشهرة وإحداث البلبلة، مؤكدا أن نفس هذه المحاولات تمت مع بدء تجربة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة اعتادت على اتباع هذه الأساليب مع كل خدوة جديدة تتخذها للأمام نحو تطوير التعليم في مصر ، وقال الوزير: يا ريت نبقى كلنا ايد واحدة زي ما الريس دايما بيقول ونبقى واعيين جدا للشائعات.

وأكد وزير التربية والتعليم أن قيام الطلاب بتقديم المشروعات البحثية بشكل مناسب، سيكون شرطا للانتقال للسنة التالية.

وقال وزير التربية والتعليم: من سيمتنع عن إعداد وتقديم مشروعه البحثي، سيضطر لدخول امتحان الدور الثاني وفقا للقانون.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن النجاح في الصف الدراسي يكون وفقا لمجموع درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.

وأضاف وزير التربية والتعليم: إذا امتنع الطالب عن عمل المشروع البحثي أو غشه أو نقل هذا المشروع أو اشتراه سيكون مشروعه البحثي غير مقبول، وبالتالي سيدخل امتحانات الدور الثاني.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الدولة تحاول أن توفر على أولياء الأمور أموال الدروس الخصوصية التي كانت تطحن الأسر المصرية، وناشد الوزير أولياء الأمور قائلا: ماتخلوش حد يبتزكم إنتوا مش محتاجين تدفعوا لا لدرس ولا لمشروع فأبناءكم قادرون.
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