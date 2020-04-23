عرض مسلسل البرنس لـ محمد رمضان في الثامنة مساء خلال رمضان

ينافس الفنان محمد رمضان بمسلسل ""البرنس" الذى من المقرر أن يعرض على قناة dmc.
وحددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان حيث إن عرض أول الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا.
ومسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.
وينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
ومسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.