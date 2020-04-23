عرض مسلسل البرنس لـ محمد رمضان في الثامنة مساء خلال رمضان

" الذى من المقرر أن يعرض على قناة dmc.

عرض أول الساعة 8:00 مساء و

ومسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.







