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فن

محمد رمضان يثير الجدل من جديد بسبب آخر فيديو.. شاهد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:40 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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مريم عزت
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستغرام" فيديو له أثناء ممارسة الرياضة على البحر. 

نال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

«عاش الأسطورة، أحلى رمضان في الدنيا، منور حبيبي».
وعلى صعيد آخر، طرح الفنان محمد رمضان، عبر موقع يوتيوب، الأغنية الكاملة لمسلسل "البرنس" الذى يقوم ببطولته فى الموسم الرمضانى المقبل، وتحمل الأغنية اسم المسلسل.


تدور أحداث مسلسل "البرنس" فى إطار درامي اجتماعي في العلاقات الأسرية، بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي.


المسلسل يعرض على شاشة dmc ويشارك به سلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.‎

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