الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

عبدالرحمن أبو زهرة
عبدالرحمن أبو زهرة
كشف مصدر طبي بوزارة الصحة والسكان، تطور وتفاصيل الحالة الصحية  للفنان عبدالرحمن أبو زهرة قائلاً:  تم وضعه علي جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالته الصحية . 

 وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الإخباري، إن وضع المريض تحت التنفس الصناعي ودخوله الرعاية المركزة أمور طارئة لإنقاذ حياة المريض ، لافتاً إلي انه يتم تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية بالطرق العلمية حفاظاً علي صحة  المريض وفقاً للبرتوكولات الطبية المتعارف عليه . 

 وأشار المصدر، إلي أن هناك نقص في درجة  الوعي للفنان، ويتم التعامل مع الحالة الآن داخل غرفة الرعاية المركزة  ، غير ان حالته غير مستقرة . 

أحمد عبد الرحمن أبو زهرة يشكر وزير الصحة على تواصله معه

وفي وقت سابق كتب الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، منشورًا مطولًا، أوضح فيه حالة “سوء التفاهم” عن منشور سابق له عن والده الفنان القدير بعد وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي. 

وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة عبر فيسبوك: «توضيح: للأسف تم فهم منشور كتبته منذ حوالي 3 ساعات بشكل خاطئ، فانا لم أقصد أبدا أن أقلل من المنظومة الصحية والرعاية الطبية التي يلاقيها الوالد، ولكن نظراً لتدهور حالته اليوم ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي؛ فكان شعوراً طبيعياً مني أنا وأسرته أن نكون بجواره في هذا التوقيت لأكبر وقت ممكن، وكان هذا سبب سوء الفهم الذي حدث مع إدارة المستشفى، ولكن بعد توضيح أهمية عزله؛ انسحبنا من المستشفى، مقدرين كل المجهودات الطبية التي تقوم بها المستشفى والدكاترة التابعين لوزارة الصحة".

وأضاف: "وكل الشكر والتقدير لمعالي وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار على اهتمامه الشديد وتواصله معي، وهذا إن دل؛ فإنه يدل على اهتمام الدولة الشديد بالقامات الفنية الرفيعة».

كان الفنان قد تعرض لوعكة صحية منذ ثاني أيام عيد الفطر، نتيجة مشكلات في الرئة والتنفس، ما استدعى دخوله المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وسط حالة من القلق داخل أسرته.

وأشار نجله إلى أن حالته ما تزال حرجة نسبيًا، مطالبًا الجمهور بالدعاء له لتجاوز هذه الأزمة، خاصة في ظل مكانته الكبيرة لدى الجمهور وتاريخه الفني الطويل.

