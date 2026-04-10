حالته صعبة.. أحمد عبد الرحمن أبو زهرة بطلب الدعاء لوالده | خاص

كشف الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، تفاصيل الحالة الصحية لوالدة بعد وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي ظهر اليوم الجمعة 10 أبريل.

وقال أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، في تصريح لموقع صدى البلد، إنه تفاجأ بوضع والده على أجهزة التنفس الاصطناعي اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه يرافقه في مستشفى الشيخ زايد التخصصي حاليًا، وأن حالته صعبة.

وطالب أحمد أبو زهرة، محبي والده بالدعاء له في هذه اللحظات، لافتًا إلى أن حالته لا تتحمل نقله إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج.

استغاثة أحمد أبو زهرة

كتب الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، منشورًا مطولًا كشف فيه أحدث التطورات الصحية لوالده، مطالبًا بـ استغاثة.

وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، في منشوره: «تم وضع الوالد على جهاز التنفس الصناعي فجر اليوم حسب كلام الدكاترة ولم يتم إبلاغنا بهذه العملية ونفاجأ بالموضوع بالصدفة حينما ذهبنا للزيارة بعد الضهر!!!!!!! ويتم رفض وجودنا أنا وأخواتي بجواره في أوقاته الأخيرة هل ده معقول؟؟؟ .. ولماذا التعنت من إدارة المستشفى!!!!! .. هل يا تري عشان المستشفي مجاني بيتم معاملتنا بهذه الطريقة؟».