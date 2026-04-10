نجل عبد الرحمن أبو زهرة لصدى البلد: وضع والدي على جهاز التنفس الصناعي.. ادعوا له

كشف نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أن وضعه لا يزال تحت الملاحظة الدقيقة داخل المستشفى، وسط قلق بالغ من الأسرة ومحبيه.

وأوضح نجل الفنان، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن والده ما زال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي وضعه على جهاز التنفس الصناعي وكان قد أبلغهم منذ فتره ولكن بعد وضعه عرفوا بالصدفة.

وأشار إلى أن هذا الموقف كان من أكثر الأمور التي أزعجتهم، خاصة في ظل حساسية الوضع الصحي للفنان الكبير.

وفي ختام تصريحاته، عبّر نجل الفنان عن أمله في تحسن الحالة الصحية لوالده في أقرب وقت، داعيًا الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام، كما وجّه الشكر لكل من حرص على السؤال والاطمئنان، مؤكدًا أن دعم الجمهور ومحبة الناس يمثلان مصدر قوة كبيرا للعائلة في هذه الظروف الصعبة.

ويُعد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث قدم مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة التي تركت بصمة كبيرة في قلوب الجمهور، ما يجعل خبر مرضه محل اهتمام واسع من محبيه وزملائه في الوسط الفني.