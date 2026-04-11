منهج دراسات 2 اعدادي يثير الجدل.. مُعلم يعترف بصعوبته ويطالب بتخفيفه

نشر عطا زكي شحتو معلم مادة الدراسات الإجتماعية ، على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك مناشدة عاجلة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، قال فيها : نناشد وزير التربية والتعليم و مستشار مادة الدراسات الإجتماعية ، النظر في منهج الصف الثاني الإعدادي، حيث يواجه الطلاب صعوبة في استيعاب الكم الكبير من الدروس في وقت محدود.

وأضاف قائلا : لذلك نرجو التخفيف عن الطلاب بحذف بعض الأجزاء أو الدروس غير الأساسية، بما يحقق التوازن بين الفهم الجيد وعدم الضغط على أبنائنا ، فهدفنا هو تطوير العملية التعليمية، وليس مجرد الحفظ، مع مراعاة مصلحة الطالب في المقام الأول.

من جانبهم .. تفاعل أولياء الأمور مع هذه الاستغاثة على فيس بوك ، حيث قالت إسراء إبراهيم : بجد الدراسات للصف التاني الاعدادي طويلة جدا جدا ومحتاجه 5 شهور شرح فقط ، لإن المنهج طويل بشكل مبالغ فيه ، ياريت يتم حذف نصف الوحده الثالثة والوحدة الرابعة

وقالت شيرين عزت : فعلا في كم كبير من المعلومات ، و المفروض يكون في أجزاء محذوفة بسبب كثرة الاجازات ، ده ضغط كبير مع باقي المواد على التلاميذ ارحموهم الولاد دول مظلومين

وقالت صفاء رجب : “فعلا المنهج طويل جدا وكم معلومات كتير وحشو كتير لا يستطيع أحد من الطلبة والطالبات استيعابها خاصة ان التيرم التاني قصير”

وقال حمزة الأسد : والله والعلوم والرياضة كمان وكل مواد تانية اعدادي حرام اللي بيعملوه فيهم دا

وقالت لاما عمرو : ياريت فعلا حرام بجد دفعة تانية اعدادى بتنهار وكرهت التعليم بجد

وقالت شيماء مكي: أسوء منهج على الإطلاق / كمية معلومات وحشو وأرقام ونسب لا يتحملها عقل

وقالت مروة حسين: فعلا كم المنهج اكبر من الفترة الدراسية، مش مراعى اختلاف مستويات الطلاب من حيث كمية المعلومات، وبعدين أدى 5 دول مستقلة وكمية الحفظ فيهم كبيرة ، ملوش لازمة يدى دولة عثمانية وحملة فرنسية ممكن ياخدوهم فى الصف الثالث الاعدادى ، بجد العيال كرهوا المادة.