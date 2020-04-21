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فن

محمد سامي ينشر صورة مع بطلة مسلسل البرنس

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر المخرج محمد سامي صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه هو والفنانة نور، بطلة مسلسله الجديد "البرنس".

وعلق محمد علي الصورة: "مع بطلة مسلسلي، القمر نور، مسلسل البرنس رمضان ٢٠٢٠ @nouractress @mohamedramadanws  @ahmedzaherofficial1 بطولة محمد رمضان ، نور، احمد زاهر واخراج و تأليف محمد سامي وانتاج تامر مرسي @tamermursi".

وقد نالت الصورة اعجاب متابعيه و جاءت تعليقاتهم كالاتى: "احلي مخرج في مصر اعمالك كلها ممتازة والله . تتوقع المسلسل هيعدي نجاح الاسطورة ؟"، و"سامي يا عالمي"، و"قمرات"، و"مستنين البرنس يارب يكون حلو يا سامي عيزين يكون احلي من الاسطوره".

وتدور أحداث مسلسل "البرنس" فى إطار درامي اجتماعى في العلاقات الأسرية.

والعمل من بطولة "محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي".

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