رئيس غينيا الاستوائية: لا عدالة بدون تنمية اقتصادية بالقارة الأفريقية

أكد تيودورو أوبيانج نجويما، رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، أنه يعمل على دعم التكامل الأفريقي، مشيرا إلى أنه يعمل على جعل عام 2025 هو عام العدالة للقارة الأفريقية.

وقال تيودورو أوبيانج نجويما، خلال كلمته التي ألقاها، بالاجتماع التنسيقي نصف السنوي السابع للاتحاد الأفريقي، أن العدالة التاريخية للتنمية الحالية، مطلوبة للقارة الأفريقية، مؤكدا أن العمل الأفريقي من أجل السلام، فلا عدالة بدون تنمية اقتصادية.

وتابع رئيس جمهورية غينيا الإستوائية: نرغب في أن تكون القارة الأفريقية متحدة ثقافيا، مؤكدا أن الدول الأفريقية بحاجة إلى الاستقلال التجاري واستخدام مزيد من التكنولوجيا.

وأشار تيودورو أوبيانج نجويما إلى أن افريقيا تواجه العديد من التحديات التي تواجه الاستقرار والتنمية، مؤكدا أنه لا بد من التعاون لمكافحة الإرهاب عبر صياغة استراتيجية قارية للتنمية.