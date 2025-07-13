سيدة غينيا الاستوائية الأولى: المرأة الريفية نصف المجتمع الأفريقي ودعمهن ضرورة

أكدت كونستانسيا مانجو نسو أوكومو، السيدة الأولى لجمهورية غينيا الاستوائية، أن القارة الأفريقية، تواجه واقع مستمر لعدة سنوات، مشيرة إلى أن السيدة الريفية في افريقيا تمثل نصف المجتمع ، ولديهم دور في تعليم أبناء القارة، وعلاج المرضى.

وقالت كونستانسيا مانجو نسو أوكومو ، خلال كلمتها التي ألقتها، بالاجتماع التنسيقي نصف السنوي السابع للاتحاد الأفريقي، أن المراة الريفية في افريقيا لهن دور في تعزيز الأمن الغذائي، لذا عليهم دور في نشأة الأسرة أيضا.

وتابعت السيدة الأولى لجمهورية غينيا الاستوائية، أنه لا بد من دمج المراة في القارة الأفريقية، حتى يتم الاستمرار في خدمة القارة، وأطالب الاتحاد الأفريقي على دعم المرأة الريفية في القارة الأفريقية.