رئيس أنجولا: منطقة التجارة الحرة تدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي

قال رئيس جمهورية أنجولا، ورئيس الإتحاد الإفريقي: “نحن نأخذ فى الإعتبار تحقيق الأهداف الرئيسية والمستهدفات لأجندة 2063 ، ونعبر عن إمتناننا لرئيس جمهورية غينيا وشعبها على إستضافة هذه القمة الهامة”.

وأضاف خلال الاجتماع التنسيقي نصف السنوي السابع للاتحاد الأفريقي، بحضور الرئيس السيسي: “التكامل الإقليمي فى أفريقيا هو أكثر من مجرد تكامل ثقافي وإقتصادي وتجاري ، وهو أحد المحركات الرئيسية لأجندة 2063 لتحويل الطموحات إلى تقدم ملموس وتلبية الإحتياجات الإستراتيجية للقارة الإفريقية التي ورثت حدودا من الإستعمار”.

وتابع: “نحن فى حاجة إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات القارية المختلفة والأليات الإقليمية والتجمعات الإقتصادية، وندرك أن هذا هو الأساس للبنيان الإفريقي وتحقيق التواصل بين السياسات القارية، وهناك بوادر إيجابية للتكامل الإفريقي عبر إنشاء منطقة التجارة الحرة ”.