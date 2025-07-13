قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل الأزهر: الكلمة أقوى سلاح في تاريخ البشرية.. والمسؤولية الإعلامية اليوم حضارية ووطنية
صندوق مكافحة الإدمان في أسبوع: علاج مجاني لـ 3158 مريضًا وتوعية مكثفة بـ 170 نشاطًا.. فيديو
بعد قرار الحكومة الأخير.. شروط ندب الموظفين لشغل الوظائف
بـ370 ألف لوحة شمسية.. مشروع صيني رائد يجمع بين الطاقة الشمسية وتربية الأسماك
دعاء نبوي عظيم يساعد على الطاعة.. من قاله متعه الله بالقوى الجسدية
محافظ القاهرة يهنئ أوائل الدبلومات الفنية
لافروف يصل الصين لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون
الطب الشرعي يحقق في وفاة 4 أطفال بالمنيا.. أصيبوا بتشنجات واضطراب في الوعي
الداخلية: سيدتان قامتا بغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات
عائلة جندي إسرائيلي أسير: نتنياهو وكل المسئولين الأمريكيين أخبرونا نيتهم إنهاء الحرب
وزير الأوقاف: الصحافة الوطنية تساعد في ترسيخ الاستقرار وبناء الوعي
فيرمينو يغادر أهلي جدة ويتجه إلى الدوري القطري هذا الصيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أبسط طريقة عمل فيريرو روشيه في المنزل

طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.
رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، طريقة عمل فيريرو روشيه.

طريقة عمل فيريرو روشيه..

مكونات فيريرو روشيه:

علبة شوكولاتة سائلة.

كوب بندق محمص.

كوب بندق مجروش.

لوح شوكولاتة شقراء بمقدار 200 غرام.

200 غرام بسكويت ويفر محشي.

طريقة تحضير فيريرو روشيه:

وضع البسكويت المحشي في وعاء، وتكسيره باليد إلى قطع شبه ناعمة.

إضافة ملعقتان كبيرتان من الشوكولاتة السائلة فوق البسكويت المطحون، وخلطه جيداً، ليصبح الخليط متماسكاً.

وضع خليط البسكويت والشوكولاتة على ورق الزبدة، وتغطيته بورقة زبدة أخرى.

فرد الخليط باستخدام مرقّ العجين (الشوبك)، ليصبح رقيق جداً، ووضعه في المجمّد مدة 10 دقائق ليتماسك.

تذويب لوح الشوكولاتة بحمام مائي ساخن، ليذوب تماماً، ثم إضافة البندق المجروش بالتدريج، وخلطه جيداً.

إخراج خليط البسكويت والشوكولاتة من المجمّد، وتقطيعه على شكل دوائر صغيرة الحجم، باستخدام كأس زجاجي صغير.

تناول قطعة دائرية، ووضع حبة من البندق المحمّص، والقليل من الشوكولاتة السائلة فيها، ثم تكويرها على شكل كرة صغيرة، وتكرار العملية حتى تنتهي الكمية جميعها.

تمرير الكرات على البندق المجروش، وإعادة تكويرها باليد، ثم وضع الكرات بالمجمّد مدّة 20 دقيقة.

تغطيس كرات الشكولاتة بعد إخراجها من المجمّد، بخليط الشكولاتة المذابة مع البندق المجروش، ووضع الكرات بصينية مغطاة بورق الزبدة.

إرجاع الكرات إلى المجمّد مدّة 20 دقيقة.

إخراج الكرات ووضعها في طبق التقديم، وبهذا تصبح كرات فيريرو روشيه جاهزة للتقديم.

طريقة عمل فيريرو روشيه اسهل طريقة عمل فيريرو روشيه طريقة عمل فيريرو روشيه فى المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. وصدى البلد ينشرها

ترشيحاتنا

محكمة

تأجيل استئناف 6 متهمين بقضية خلية المرج

عاصم الغايش يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

عاصم الغايش يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

الحريق

مفيش شبهة.. كواليس التهام حريق لمحل وسيارة بفيصل

بالصور

طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد

طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد
طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد
طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد

أبسط طريقة عمل فيريرو روشيه في المنزل

طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.

الالتهاب المزمن في الجسم.. عادات تقضى عليه

الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فيديو

إيمان عبد اللطيف

طريقة استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

إيمان عبد اللطيف

بعد هبوط أمس المفاجئ.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

فيلم روكي الغلابة

فيلم روكي الغلابة يثير قلق رامي رضوان من زوجته الفنانة دنيا سمير غانم

سعاد حسني وعبدالحليم

سعاد حسني وعبدالحليم اتجوزوا.. آمال رمزي تكشف كواليس وذكريات صادمة من الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد