أبسط طريقة عمل فيريرو روشيه في المنزل

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، طريقة عمل فيريرو روشيه.

طريقة عمل فيريرو روشيه..

مكونات فيريرو روشيه:

علبة شوكولاتة سائلة.

كوب بندق محمص.

كوب بندق مجروش.

لوح شوكولاتة شقراء بمقدار 200 غرام.

200 غرام بسكويت ويفر محشي.

طريقة تحضير فيريرو روشيه:

وضع البسكويت المحشي في وعاء، وتكسيره باليد إلى قطع شبه ناعمة.

إضافة ملعقتان كبيرتان من الشوكولاتة السائلة فوق البسكويت المطحون، وخلطه جيداً، ليصبح الخليط متماسكاً.

وضع خليط البسكويت والشوكولاتة على ورق الزبدة، وتغطيته بورقة زبدة أخرى.

فرد الخليط باستخدام مرقّ العجين (الشوبك)، ليصبح رقيق جداً، ووضعه في المجمّد مدة 10 دقائق ليتماسك.

تذويب لوح الشوكولاتة بحمام مائي ساخن، ليذوب تماماً، ثم إضافة البندق المجروش بالتدريج، وخلطه جيداً.

إخراج خليط البسكويت والشوكولاتة من المجمّد، وتقطيعه على شكل دوائر صغيرة الحجم، باستخدام كأس زجاجي صغير.

تناول قطعة دائرية، ووضع حبة من البندق المحمّص، والقليل من الشوكولاتة السائلة فيها، ثم تكويرها على شكل كرة صغيرة، وتكرار العملية حتى تنتهي الكمية جميعها.

تمرير الكرات على البندق المجروش، وإعادة تكويرها باليد، ثم وضع الكرات بالمجمّد مدّة 20 دقيقة.

تغطيس كرات الشكولاتة بعد إخراجها من المجمّد، بخليط الشكولاتة المذابة مع البندق المجروش، ووضع الكرات بصينية مغطاة بورق الزبدة.

إرجاع الكرات إلى المجمّد مدّة 20 دقيقة.

إخراج الكرات ووضعها في طبق التقديم، وبهذا تصبح كرات فيريرو روشيه جاهزة للتقديم.