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مؤسس "أمهات مصر" تهنيء أوائل الدبلومات الفنية 2025 وتشيد بتفوق "البنات"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسس "أمهات مصر" تهنيء أوائل الدبلومات الفنية 2025 وتشيد بتفوق "البنات"

عبير أحمد
عبير أحمد
ياسمين بدوي

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بياناً إعلامياً قدمت خلاله التهنئة إلي أوائل الدبلومات الفنية 2025 .

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : إن التعليم الفني حظي بدعم ورعاية واهتمام كبير من جانب القيادة السياسية ومؤسسات الدولة كافة في السنوات الأخيرة، وذلك لإعداد كوادر فنية وتكنولوجية مصرية ماهرة تتماشي مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  إلي أن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 ، تتميز بتفوق الطالبات واستحواذهن علي قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025  ، لافتة إلي أن ذلك يعكس مدى التغيير الكبير الذي حدث لنظرة المجتمع إلي التعليم الفني، حيث أصبح التعليم الفني جاذب للطلاب وأولياء الأمور وسوق العمل.

أوائل الدبلومات الفنية 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اكتساح البنات لقائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025 تضم  34 طالبا / طالبة ، منهم 25 بنات و 9 طلاب بنين

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025 تضم طلاب من 14 محافظة هي : مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية . السويس.

وقام الدكتور أيمن محمد بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتهنئة أوائل الدبلومات الفنية 2025 تليفونيا منذ قليل

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

وظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد ، بعد أن اعتمد محمد عبد اللطيف  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية 2025 للدور الأول.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد 

على جميع طلاب الدبلومات الفنية 2025 جميع التخصصات (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي) بنظامي الثلاث والخمس سنوات ، الدخول الآن على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 من خلال الضغط على https://fany.elbalad.news/ 

 رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد https://fany.elbalad.news/ يتيح للطلاب الاستعلام عن :

•  نتيجة دبلوم صنايع 2025
•  نتيجة دبلوم تجارة 2025
•  نتيجة دبلوم زراعة 2025
•  نتيجة دبلوم فندقي 2025
•  استعلام نتيجة الدبلومات برقم الجلوس


رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد مجاني

ويؤكد موقع صدى البلد أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد https://fany.elbalad.news/ يتم التعامل معه بشكل مجاني بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إلكترونية .

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