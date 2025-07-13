عائلة جندي إسرائيلي أسير: نتنياهو وكل المسئولين الأمريكيين أخبرونا نيتهم إنهاء الحرب

قال تشاجاي أنجيرست، والد الجندي الإسرائيلي الأسير ماتان أنجيرست، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أخبرنا بأنهم يبحثون إنهاء الحرب فور إطلاق سراح الرهائن"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد.

حول زيارة أنجيرست مؤخرا للولايات المتحدة، قال: "عدنا من واشنطن بعد أن عقدنا اجتماعات مكثفة مع مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة (الأمريكية) ومع رئيس الوزراء، لكن المحادثات مازالت مستمرة".

وأضاف أنجيرست في مقابلة مع "واي نت ستوديو": "التقينا بنائب بولر (آدم بولر، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، وأخبرنا بصورة قاطعة بأن المرحلة الأولى هي عملية، وأنهم سيبحثون بعدها مباشرة إنهاء الحرب".

وأضاف: "فهمنا هذا من جميع كبار المسؤولين، ومن بينهم رئيس الوزراء الذي أخبرنا بأنهم يبحثون - لأول مرة - إنهاء الحرب فور إطلاق سراح الرهائن".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن المحادثات لم تنهار، ولا يزال الفريق التفاوضي الإسرائيلي في الدوحة.

وزعمت عن طريق مصدر مطلع قوله: "حماس تثير الصعوبات من أجل تخريب المفاوضات ولا تسمح بإحراز تقدم، بينما أظهر الوفد الإسرائيلي مرونة".

في المقابل، قال مسؤول رفيع في حركة "حماس" لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، السبت، إن المحادثات "تعثرت".

وألقى المسؤول باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "لإضافة شروط جديدة في كل مرة، وآخرها خرائط الانتشار الجديدة لمواقع وجود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

