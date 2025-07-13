فيرمينو يغادر أهلي جدة ويتجه إلى الدوري القطري هذا الصيف

حسم النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم أهلي جدة، مستقبله بالانتقال إلى الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لتقارير صحفية.

وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، اليوم الأحد، بأن فيرمينو توصل لاتفاق نهائي للانضمام إلى نادي السد القطري، مؤكدًا أن علاقته بأهلي جدة قد انتهت رسميًا، وسيبدأ اللاعب مشواره مع فريقه الجديد في القريب العاجل.

وكان فيرمينو قد انضم إلى الأهلي في صيف 2023 بعد نهاية مشواره مع ليفربول، ونجح في ترك بصمة قوية، حيث ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ورغم بدايته المميزة، واجه فيرمينو تحديات عدة خلال الموسم، كان أبرزها استبعاده من قائمة الأهلي المحلية في النصف الثاني من الموسم الماضي، ما دفعه للبحث عن تجربة جديدة خارج الدوري السعودي.