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تعليم

وزير التعليم: 10 ملايين مستخدم على منصة Edmodo الآن.. والأعداد تزيد كل ساعة

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:24 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي منذ قليل، وصول عدد مستخدمي منصة ادمودو edmodo للتواصل بين الطلاب والمعلمين لـ 10 ملايين.

وقال وزير التربية والتعليم: "يسعدني أن أشارك حضراتكم أن الغالبية الساحقة من معلمي مصر والإداريين بالوزارة وملايين الطلاب، قد سجلوا الدخول على منصة التواصل Edmodo".


وأضاف: "إجمالي عدد المستخدمين لمنصة edmodo  قرابة عشرة ملايين من بينهم حوالي ملايين معلم و٨ ملايين طالب وأكثر من نصف مليون ولي أمر، وتزيد الأرقام كل ساعة".


واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: "هذا إن دل على شيء فإنه يدل على حرص المنظومة التعليمية على الانخراط في عملية التطوير واستخدام التعلم عن بعد".


وتابع: "أتوجه بتحياتي وشكري للعمل الكبير الذي قام به قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، والذي يقومون به على مدار الساعة لضمان كفاءة هذه المنظومة الجديدة".

وزير التعليم: 10 ملايين مستخدم على منصة Edmodo الآن.. والأعداد تزيد كل ساعة
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