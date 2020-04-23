وزير التعليم: 10 ملايين مستخدم على منصة Edmodo الآن.. والأعداد تزيد كل ساعة

وقال وزير التربية والتعليم: "يسعدني أن أشارك حضراتكم أن الغالبية الساحقة من معلمي مصر والإداريين بالوزارة وملايين الطلاب، قد سجلوا الدخول على منصة التواصل Edmodo".





وأضاف: "إجمالي عدد المستخدمين لمنصة edmodo قرابة عشرة ملايين من بينهم حوالي ملايين معلم و٨ ملايين طالب وأكثر من نصف مليون ولي أمر، وتزيد الأرقام كل ساعة".



