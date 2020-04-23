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فن

حياتي مش تمام لـ رامي صبري تقترب من 9 ملايين مشاهدة

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:59 م
رامي صبري
رامي صبري
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شروق إبراهيم
حققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ رامي صبري، نجاحا كبيرا جدًا حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات أغنية "حياتي مش تمام" لـ رامي صبري: "بروح كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة.. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك.. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها.. عشان يهدى بالي و ارتاح م الالام.. مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني.. المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام".

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل بإستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020.

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