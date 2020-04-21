رامي صبري يغني مقطعًا من مسلسل "فرصة تانية" لـ ياسمين صبري

نشر النجم رامي صبري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع من أغنية "غريب الحب"، تتر مسلسل فرصة تانية، للفنانة ياسمين صبري، والمقرر عرضه في شهر رمضان.





وكتب رامي صبري، معلقا على الفيديو: "غريب الحب.. اغنيه مسلسل فرصه تانيه في #رمضان".





ونال الفيديو اعجاب متابعيه، وكانت تعليقاتهم ما بين " كنت بفكر اتابعه و عشان الفيديو ده انا هتابعه"، و"الاغنية حلوة جدا وصوتك حلو وشكلك و كلامك حلو كلك علي بعضك حلو"، و"عاش يا رامي قوي و الأغاني اللي بتنزلها من البيت جامدة و اقرب للناس"، و"جميله جدا يا رامى يا ملك الاحساس".





يذكر أن رامي صبري قد طرح مؤخرا أغنية "حياتي مش تمام"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوي.





فرصة تانية مسلسل يقوم ببطولته كل من "ياسمين صبري، أيتن عامر، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر"، ومن إخراج مرقس عادل، وتأليف مصطفى جمال هاشم ، ومحمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.







