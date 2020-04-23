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تعليم

جامعة أسوان تحقق تصنيفا جديدا للتايمز البريطاني

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:21 م
جامعة أسوان
جامعة أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بأن الجامعة حققت تصنيفًا جديدًا ضمن 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية فى تصنيف التايمز البريطانى والتى تضم 17 هدفًا لتأثير الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020 على مستوى 85 دولة. 

وأشار الدكتور أحمد غلاب بأن جامعة أسوان حققت عدة مراكز متقدمة في 6 محاور من محاور التنمية المستدامة وهي 201-200 في الهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة) وفى التغير المناخي والمركز 201-300 في الشركات الحكومية وفي هدف العدالة والمساواة ومركز 301-400 في جودة التعليم والخدمات الصحية .   

وأضاف أحمد غلاب بأن الجامعة قد حصلت على مراكز علمية متقدمة علي مستوي الجامعات العالمية وبهذا التصنيف احتلت جامعة اسوان مكانة علمية طيبة من خلال الأبحاث العلمية والمشاركة المجتمعية اتجاه المجتمع والبيئة المحيطة. 

وفى نفس السياق أوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن تصنيف جامعة أسوان يأتي بهذه المراكز العلمية المتقدمة نتيجة تسخير الجامعة كافة الإمكانيات للبحث العلمي والارتقاء بالبنية التحتية من معامل ومراكز بحثية بمختلف كليات الجامعة.

فيما أشار الدكتور محمد عبد العزيز مدير مركز التصنيف بجامعة أسوان أنهم يعملون علي المشاركة فى كافة التصنيفات البحثية والمجتمعية بالمؤسسات الدولية لتحقيق مراكز متقدمة ووضع جامعة أسوان ضمن كبرى الجامعات العلمية.


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https://www.elbalad.news/4290125
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