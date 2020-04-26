عبدالفتاح الطاروطي لـ صدى البلد: كنت أنحت الصخر.. وقارئ القرآن لا يملك قوت يومه.. فيديو

أكد الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، قارئ القرآن الكريم في الإذاعة والتلفزيون، في حديثه لموقع "صدي البلد" أن قارئ القرآن الكريم اليوم يعاني صعوبات كثيرة بسبب الأحوال التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا مما أدى إلى عدم امتلاكهم قوت يومهم.





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وتساءل "الطاروطي" كيف يمكن أن يتدبّر قارئ القرآن، اليوم، قوت يومه مع الحالة الراكدة التي تمر بها البلاد وعلي من كان يتحدثون عن تقاضي قارئ القرآن مبالغ مالية أن ينظروا له اليوم، خاصة عقب إلغاء جميع الاحتفالات وسرادقات العزاء والتي كانت تعد مصدر الدخل الوحيد للقارئ.





واستكمل قارئ الإذاعة والتلفزيون حديثه لموقع "صدى البلد" قائلا: لقد نحت في الصخر لكي أصل إلي ما وصلت إليه لدرجة أنني كنت أذهب إلي العزاء بالجرار الزراعي فى الشتاء القارس وبسيارة ربع نقل في أوقات أخرى واتخذت جميع القرّاء قدوة لي أستلهم منهم ما يحلو لي من إيجابيات وأتعلم منهم جميعاً.





وأضاف "الطاروطي" قائلاً إنه يجب علي جميع شباب قرّاء القرآن الكريم أن يستلهموا من مشايخهم ويتعلموا منهم ويتدربوا يوميًا علي قراءة القرآن الكريم ويمرنوا أنفسهم يوميًا حتي تنزاح تلك الغمة قريبًا وتعود مصرنا الحبيبية الي سابق عهدها من التقدّم والرقي.





واختتم "الطاروطي" قائلاً إن طريق القرآن الكريم لا نهاية ولا حد ولا سقف له فكل يوم يتعلّم القارئ ويجب أن ينتقل من مرحلة إلي أخري ولا يقف عند سقف معين.