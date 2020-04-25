كلمات غير مفهومة.. تفاصيل ضبط مهتز نفسيًا حطم باب مسجد في القليوبية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مهتز نفسيًا كسر باب أحد المساجد بالقليوبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا بقيام أحد الاشخاص بمحاولة كسر باب أحد المساجد وعلى الفور تم ضبطه





وتبين انه مهتز نفسيا ويتحدث بعبارات غير مفهومة وتم التحفظ عليه واحالته للنيابة التى امرت بتوقيع الكشف الطبى على قواه العقلية.





يذكر ان مشروع قانون الاجراءات الجنائية قد نظم كيفية التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض نفسية وعقلية وكيفية حماية المجنى عليهم من المصابين بامراض عقلية ونفسية والصغار منهم





ونصت المادة 338 على أنه إذا احتاج التحقيق مع المتهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة المتهم من حيث الاضطراب النفسى والعقلى ومدى تاثيرها عليه يتم ايداع المتهم بناء على امر من محكمة الامور المستانفة فى احد منشات الصحة النفسية الحكومية لمدة لا تزيد عن 45 يوما





ويقوم تكليف المجلس الاقليمى للصحة النفسية بانتداب ثلاثة من الاطباء النفسيين لفحص حالة المتهم واعداد تقريرعن حالته النفسية والعصبية وقت ارتكاب الجريمة وخطة علاجه لو ثبت اصابته بالمرض النفسى او العقلى ويجوز للمحكمة تجديد مدة ايداع المتهم بالمنشاة الصحية لمدد بحيث لا تزيد مدة الايداع على ثلاثة شهور.