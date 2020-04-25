كلمات غير مفهومة.. تفاصيل ضبط مهتز نفسيًا حطم باب مسجد في القليوبية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مهتز نفسيًا كسر باب أحد المساجد بالقليوبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقى مدير أمن
القليوبية اخطارا بقيام أحد الاشخاص بمحاولة كسر باب أحد المساجد وعلى الفور تم
ضبطه
وتبين انه
مهتز نفسيا ويتحدث بعبارات غير مفهومة وتم التحفظ عليه واحالته للنيابة التى
امرت بتوقيع الكشف الطبى على قواه العقلية.
يذكر ان مشروع
قانون الاجراءات الجنائية قد نظم كيفية التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض نفسية
وعقلية وكيفية حماية المجنى عليهم من المصابين بامراض عقلية ونفسية والصغار منهم
ونصت المادة
338 على أنه إذا احتاج التحقيق مع المتهم فى
جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل
عن سنة فحص حالة المتهم من حيث الاضطراب النفسى والعقلى ومدى تاثيرها عليه يتم ايداع
المتهم بناء على امر من محكمة الامور المستانفة
فى احد منشات الصحة النفسية الحكومية لمدة لا تزيد عن 45 يوما
ويقوم تكليف المجلس
الاقليمى للصحة النفسية بانتداب ثلاثة من الاطباء النفسيين لفحص حالة المتهم واعداد تقريرعن
حالته النفسية والعصبية وقت ارتكاب الجريمة وخطة علاجه لو ثبت اصابته بالمرض النفسى
او العقلى ويجوز للمحكمة تجديد مدة ايداع المتهم بالمنشاة الصحية لمدد بحيث لا تزيد
مدة الايداع على ثلاثة شهور.