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محافظات

شاهد.. نصائح الشيخ عبدالفتاح الطاروطي لشباب القرّاء في زمن الكورونا .. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:16 ص
صدى البلد يحاور الدكتور
صدى البلد يحاور الدكتور الطاروطي قارئ الإذاعة والتليفزيون
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حوار: محمد الطحاوي ـ أحمد النشوقي
قدّم الدكتور عبدالفتاح الطاروطي، قارئ القرآن الكريم في الإذاعة والتلفزيون، خلال حوار له مع موقع "صدى البلد" بعض النصائح لشباب القرّاء أنه يجب علي قارئ القرآن وجميع شباب قرّاء القرآن الكريم أن يستلهموا من مشايخهم ويتعلموا منهم ويتدربوا يوميًا علي قراءة القرآن الكريم ويُمرّنون أنفسهم يوميًا في تلك الظروف التي مُنعت فيها إقامة المناسبات حتي تنزاح تلك الغمة بسبب فيروس كورونا، قريبًا وتعود مصرنا الحبيبة إلى سابق عهدها من التقدّم والرقي.

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وكان قد أوضح الدكتور عبدالفتاح الطاروطي أن قارئ القرآن الكريم اليوم يعاني صعوبات كثيرة بسبب الأحوال التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا مما أدي الي عدم امتلاكهم قوت يومهم.

وتساءل "الطاروطي" كيف يمكن أن يتدبر قارئ القرآن، اليوم، قوت يومه مع الحالة الراكدة التي تمر بها وعلي من كانوا يتحدثون عن تقاضي قارئ القرآن مبالغ مالية أن ينظروا له اليوم خاصة عقب إلغاء جميع الاحتفالات وسرادقات العزاء والتي كانت تعد مصدر الدخل الوحيد للقارئ.

وأشار قارئ الإذاعة والتلفزيون إلى أنه كان ينحت فى الصخر كي يصل إلي ما وصل إليه اليوم لدرجة أنه كان يذهب إلى العزاء بالجرار الزراعي فى الشتاء القارس وبسيارة ربع نقل في أوقات أخرى واتخذ جميع القرّاء قدوة له يستلهم منهم ما يحلو له من إيجابيات ويتعلم منهم جميعًا.
شاهد.. نصائح الشيخ عبدالفتاح الطاروطي لشباب القرّاء في زمن الكورونا .. فيديو
شاهد.. نصائح الشيخ عبدالفتاح الطاروطي لشباب القرّاء في زمن الكورونا .. فيديو
شاهد.. نصائح الشيخ عبدالفتاح الطاروطي لشباب القرّاء في زمن الكورونا .. فيديو
شاهد.. نصائح الشيخ عبدالفتاح الطاروطي لشباب القرّاء في زمن الكورونا .. فيديو
شاهد.. نصائح الشيخ عبدالفتاح الطاروطي لشباب القرّاء في زمن الكورونا .. فيديو
شاهد.. نصائح الشيخ عبدالفتاح الطاروطي لشباب القرّاء في زمن الكورونا .. فيديو
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