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برلمان

برلمانى: عودة الحياة الطبيعية مع اتباع الإجراءات الوقائية يحافظ على استمرار عجلة النمو الاقتصادي للدولة

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:33 م
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
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فريدة محمد

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن فيروس كورونا وضع الحكومات في موقف الاختيار بين صحة المواطنين أو العودة إلى الحياة الطبيعية وخلق لقمة عيش للمواطنين، وهو ليس بالأمر السهل، ويحتاج إلى دراسة لاتخاذ قرار سليم  واتباع أسلوب علمي يتلافى الإصابة بالمرض وفي الوقت نفسه يسمح بعودة عجلة الإنتاج.

وأشار مشهور فى بيان صحفى له إلى أن عدد من الدول أعلنت بالفعل عدم قدرتها على تطبيق تلك الإجراءات مدى الحياة، وأن الحل هو التعايش مع الفيروس لحين إيجاد علاج له، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح  نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، عاد بالسلب على شريحة كبيرة من العمال.

وأضاف أن عودة الحياة الطبيعية ستحافظ على  لقمة العيش واستمرار حياة الأفراد وزيادة رغد الأفراد واستمرار عجلة النمو والمحافظة على استمرار التقدم الاقتصادي لمصر، بعدما ضحى الشعب وتحمل خطة الإصلاح الاقتصادي التي أتت بنتائجها الآن وحان وقت جني النتائج بفضل خطة إصلاح الاقتصاد المصري.

واختتم :ورغم معاناة "كورونا" فإن الإقتصاد المصرى مؤهل لتحقيق معدل نمو 4% بينما كل اقتصاديات المنطقة تنزلق في معدلات الانكماش والركود.
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