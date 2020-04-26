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رياضة

مفيد فوزي يكشف سر غضب أم كلثوم منه وكواليس التصالح معه

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف المحاور الكبير مفيد فوزي عن كواليس غضب كوكب الشرق أم كلثوم منه والأضرار التي لحقت به بسبب هذا الأمر .

وحل مفيد فوزي ضيفا على الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه "الوش التاني" عبر إذاعة أون سبورت إف إم والذي يذاع من الأحد للخميس من الثالثة وحتى الخامسة عصرا .
وقال فوزي : "لقد طالني الغضب الكلثومي وهو غضب ليس له حدود".

وأضاف "كنت أعشق فيروز وبعد حوار معها قلت في حقها حبيتك بالصيف حبيتك بالشتاء حبيتك بكل الفصول". 
وتابع "ليس هذا فقط الذي تسبب في غضب كوكب الشرق لكنها كانت تتابع حلقات برنامج "أوافق .. أمتنع" الذي كنت أقوم بإعدادها في الإذاعة" .

وأضاف : "بعض الضيوف تطرقوا للحديث عن أم كلثوم فمثلا يوسف إدريس قال لن أحضر حفلات لها لأني أدخن وصلاح جاهين قال إن أغنية "انت عمري" هي البنت المراهقة لأعمال السنباطي وهي ما اعتبرته أم كلثوم تجاوز في حقها".

وتابع "الغضب الكلثومي" تسبب في إيقاف برنامج لي مع لبنى عبدالعزيز ثم طالبت بسحب أغنياتها من إذاعة الشرق الأوسط التي كانت ترأسها آمال فهمي بسبب عملي معها أيضا .

واضاف "رغم كل ذلك لم تمنعني من سفرياتها لتغطية الحفلات الخاصة بها خارج مصر".

واختتم "تصالحنا معا بعد حديث جانبي ووقتها طالبت باطلاق اسمها على شارع بالمغرب وهو الأمر الذي أثار إعجابها".
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