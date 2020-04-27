هشام إسماعيل: توقعت الفوز على الترجي بعد تسجيل المنافس

قال الفنان هشام إسماعيل، إنه توقع فوز الزمالك على الترجي بثلاثية بعدما سجل الفريق التونسي هدف التقدم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لحظة تسجيل هدف الترجي كنت واثق في عودة الزمالك للمباراة وفوزه بعدد وافر من الأهداف وهو ما حدث".





وتابع:" الزمالك دائمًا ما يفاجئنا ببطولاته في الوقت الذي كان يتوقع البعض اخفاقه، وسعدت كثيرًا بلقبي السوبر المصري والأفريقي في فبراير الماضي".





وواصل:" أذهب للملعب لمساندة الزمالك دائمًا وكنت متواجدًا في ستاد القاهرة في لقاء الترجي التونسي





وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية .



