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رياضة

هشام يكن يخرج عن صمته: خلافي مع مصطفى يونس كان بسبب محمد صلاح

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:52 ص
حسام الحارتي

نفي هشام يكن لاعب المنتخب المصري والزمالك السابق، وجود خلافات مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور.


وأضاف هشام يكن، أثناء لقائه التلفزيوني على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن مصطفى يونس لاعب الأهلي والمدرب السابق استبعد محمد صلاح من القائمة في بداية مشواره مع منتخب الشباب.


وتابع "تحدثت إلى مصطفي يونس عن أهمية ضم محمد صلاح للاستفادة من عامل السرعة الذي يتمتع به بصفتي مساعدًا له في الجهاز والتراجع عن فكرة استبعاده"، متابعا "ذلك كان بداية الخلاف مع مصطفي يونس".


وأكد هشام يكن، أنه حصل على كافة حقوقه في مسيرته الرياضة، وتمكن من الحصول على العديد من البطولات مع الزمالك.


وأتم تصريحاته: قائلا "لم أجلس على دكة البدلا طوال مسيرتي".


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