أحمد حسن يتبرع لمواجهة كورونا في المنيا ويوجه رسالة لرجال الأعمال

دعا أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا أبناء محافظة المنيا، في الداخل والخارج، وجميع أفراد المجتمع من رجال أعمال ومستثمرين وشخصيات عامة، بالتبرع والمساهمة في الحساب البنكي رقم 22100111 وهو الحساب الذي خصصته محافظة المنيا "لمواجهه كورونا" ، بهدف مجابهة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، بعدد من البنوك، وهى البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس .

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للكابتن أحمد حسن، للتبرع للحساب البنكي المخصص لمجابهة أزمة فيروس كورونا، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب.

وأعرب كابتن منتخب مصر السابق ، عن فخره أن يكون من أوائل الشخصيات العامة من أبناء المحافظة التي تدعم الوطن في وقت يحتاج من الجميع لتضافر الجهود، والوقوف صفًا واحدا، وخاصة في ظل الدور المهم التي تقوم بها القيادة السياسية ، لمجابهة انتشار فيروس كورونا، والدور المهم الذي يقوم به الأطباء وما يبذلونه من تضحيات، واصفا إياهم بأنهم جنود علي أرض المعركة، وهو ما يضعنا جميعًا أمام مسئولية للتكاتف وتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة لأهالينا، وحتى نتمكن من مساعدة الحكومة المصرية في تخطي تلك الأزمة.





من جانبه أشاد المحافظ بالدور الوطني لأبناء المحافظة، معربًا عن سعادته وشكره للكابتن أحمد حسن، لاستجابته للدعوة بدعم الوطن في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمن المساهمة المجتمعية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومجابهة التداعيات الناجمة عن الأزمة.



وأعلن المحافظ أنه تم تشكيل لجنة للإشراف على الحساب البنكي، ومتابعته كافة أوجه الإيداع والصرف، مجددا دعوته لأبناء المحافظة، من رجال أعمال ومستثمرين وشخصيات عامة ومواطنين للتبرع والمساهمة في الحساب والتكاتف لتوفير كافة سبل الدعم والمساندة وخاصة في تلك الفترة الصعبة والخروج بالوطن من هذه الأزمة، مشيرا إلى أن من يرغب في التبرع، عليه التوجه في البداية لإدارة الشئون المالية بالديوان العام للمحافظة بكورنيش النيل للحصول على إذن الدفع بالتبرع.

وجدد المحافظ ثقته الكبيرة في المسؤولية المجتمعية والوعي والانتماء الوطني لأبناء المحافظة، وأنهم نموذجا يُحتذى به في مجال المساهمة المجتمعية.