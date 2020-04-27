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منوعات

بسبب لايف على الفيس بوك .. سيدة تخترق قرارات التباعد الاجتماعي وتقضي ليلة عيد ميلادها في السجن .. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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مريم صليب
قاومت سيدة بالغة من العمر 35 عاما قرارات الحكومة بالتباعد الاجتماعي في ظل أزمة كورونا  و ضربت بتحذيرات التجمعات عرض الحائط فكانت النتيجة إلقاء الشرطة القبض عليها . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، قررت إحدى السيدات في ولاية أوهايو أن تخرق قوانين التباعد الاجتماعي التي وضعتها الدولة ، و تقوم بالأحتفال بعيد ميلادها برفقة اصدقائها . 

وارتكبت السيدة الأمريكية خطأ فادحا  تسبب في القبض عليها ، بسبب فيديو نشرته على فيس بوك . 

وفوجئ متابعو  السيدة على الفيس بوك أنها قامت ببث مباشر من منزلها لحفل عيد ميلادها ، فقام احدهم بإبلاغ الشرطة أن هناك تجمع في منزل السيدة . 

 وبعد دقائق حضرت الشرطة إلى منزل السيدة و ألقت القبض عليها بسبب خرقها لقانون التباعد الاجتماعي و لم تتمكن من إنكار التهمة فقد عرضت البث المباشر بنفسها على صفحتها و لفتت الانظار إليها . 
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