بسبب لايف على الفيس بوك .. سيدة تخترق قرارات التباعد الاجتماعي وتقضي ليلة عيد ميلادها في السجن .. فيديو





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، قررت إحدى السيدات في ولاية أوهايو أن تخرق قوانين التباعد الاجتماعي التي وضعتها الدولة ، و تقوم بالأحتفال بعيد ميلادها برفقة اصدقائها .





وارتكبت السيدة الأمريكية خطأ فادحا تسبب في القبض عليها ، بسبب فيديو نشرته على فيس بوك .





وفوجئ متابعو السيدة على الفيس بوك أنها قامت ببث مباشر من منزلها لحفل عيد ميلادها ، فقام احدهم بإبلاغ الشرطة أن هناك تجمع في منزل السيدة .





وبعد دقائق حضرت الشرطة إلى منزل السيدة و ألقت القبض عليها بسبب خرقها لقانون التباعد الاجتماعي و لم تتمكن من إنكار التهمة فقد عرضت البث المباشر بنفسها على صفحتها و لفتت الانظار إليها .

قاومت سيدة بالغة من العمر 35 عاما قرارات الحكومة بالتباعد الاجتماعي في ظل أزمة كورونا و ضربت بتحذيرات التجمعات عرض الحائط فكانت النتيجة إلقاء الشرطة القبض عليها .