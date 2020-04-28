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فن

آمال ماهر تطرح تتر مسلسل "ليه لأ".. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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شروق حمدى
طرحت الفنانة امال ماهر، عبر قناتها الرسمية بقناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب أغنيتها "اللى قادرة" تتر مسلسل "ليه لأ" بطولة الفنانة امينة خليل. 

اغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.

 مسلسل "ليه لأ" هو اول بطولة مطلقة للفنانة امينة خليل ومن المقرر عرضه فى النصف الثانى من شهر رمضان الجاري.

المسلسل اجتماعى ويطرح فكرة الصراع بين التشبث بالتقاليد، حتى ولو كانت بالية، وبين الرغبة فى التجديد ولو كانت مخاطرة.

يشارك فى المسلسل عدد كبير من النجوم بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقى وشيرين رضا ومحمد الشرنوبى ومريم الخشت وهانى عادل وعمر السعيد وناردين فرج، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وعبد الله أبوالفتوح.

المسلسل من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين.

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