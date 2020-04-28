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رياضة

قائمة أكثر 10 لاعبين مخلصين لفرقهم في العالم .. تعرف عليها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:42 م
ميسي وراموس
ميسي وراموس
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عبدالله هشام
أعلن موقع ترانسفير ماركت قائمة أكثر اللاعبين إخلاصا لأنديتهم والذين يصرون على الاستمرار مع فرقهم خلال الفترة الحالية .


وجاء على رأس القائمة الروسي ايجور اكنفييف حارس مرمي فريق تسيسكا موسكو متفوقا على ميسي نجم برشلونة الاسبانى وراموس قائد ريال مدريد.


ونشر الموقع المختص بإحصائيات اللاعبين وانتقالاتهم وتحديد قيمة نجوم كرة القدم حول العالم قائمة الاكثر اخلاصا وجاءت كالتالى :


1- الروسي إيجور أكينفييف حارس فريق تسيسكا موسكو " 34 عاما"  : يلعب مع فريقه منذ 17 عاما و3 أشهر و23 يوما.

2- الفرنسي لويك بيران مدافع سانت إيتيان الفرنسي "34 عاما " : يلعب مع فريقه منذ 16 عاما و9 أشهر و24 يوما.

3- الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني " 32 عاما" : يلعب مع فريقه منذ 16 عاما و3 أشهر و23 يوما. 

4- الإيطالي فرانشيسكو ماينانيللي لاعب ساسولو الإيطالي "35 عاما " يلعب مع فريقه منذ 14 عاما و9 أشهر و24 يوما.

5- الإيطالي جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس " 35 عاما" يلعب مع فريقه منذ 14 عاما و9 أشهر و24 يوما.

6- الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد "34 عاما" : يلعب مع فريقه منذ 14 عاما و7 أشهر و24 يوما.

7- البلجيكي سامي بوست حارس فريق زولت وارجم البلجيكي " 34 عاما " : يلعب مع فريقه منذ 13 عاما و9 أشهر و24 يوما.

8- الإسباني برونو سوريانو لاعب فياريال الإسباني "35 عاما" : يلعب مع فريقه منذ 13 عاما و9 أشهر و24 يوما.

9- الإسباني خافيير لوبيز لاعب إسبانيول الإسباني "34 عاما " : يلعب مع فريقه منذ 13 عاما و9 أشهر و22 يوما.

10- البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد الاسباني "34 عاما" : يلعب مع فريقه منذ 13 عاما و3 أشهر و23 يوما.
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