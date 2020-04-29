بلغت ذروتها.. حالة وفاة بـ فيروس كورونا كل 5 دقائق في بريطانيا

الوضع يسوء كل يوم في المملكة البريطانية بعد تفشي وباء فيروس كورونا بين المواطنين خاصة أن الجائحة بدأت بكبار السن في بريطانيا وقضت على نسبة كبيرة منهم في وقت مبكر .





وبحسب صحيفة " ميرور"، الوضع في بريطانيا يتجه إلى الأسوأ ، فوفقا للأرقام الدقيقة التي نشرتها وزارة الصحة؛ زادت حصيلة الوفيات الأسبوع الماضي بمعدل حالة كل 5 دقائق .





وأظهرت التقارير عجز الحكومة و المنظومة الصحية و أمام سرعة تفشي فيروس كورونا بين المواطنين ، ففي الفترة بين 11 - 25 إبريل توفى أكثر من 300 شخص في اليوم الواحد .





وفي بيان للوزارة قالت أن الأعداد تتزايد بسرعة مهولة و تتوقع الحكومة أن تلك المرحلة هي ذروة المرض في بريطانيا و أن بعد تلك الخطوة الخطيرة ستبدأ المعدلات في الإنخفاض .





ووفقا لما ذكرته الصحيفة فإن الحكومة في بريطانيا قالت إن الإصابات تزيد بسرعة كبيرة تفوق استيعاب المستشفيات والامكانيات الطبية و حتى الآن لا يمكن الاعتماد على عقار معين للشفاء من فيروس كورونا .