ليست في نهاية العام.. علماء يكشفون موعد انتهاء جائحة كورونا





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الأبحاث العلمية تشير إلي أن نهاية فيروس كورونا لن يكون هذا العام ولا حتى مطلع العام المقبل كما يعتقد البعض .





أشارت الدراسة إلى أن فيروس كورونا سيستمر نشاطه في العالم لفترة طويلة قد تمتد من سنتين إلى عشر سنوات للقضاء على الفيروس لأن الأطباء يخشون أن يتحول كورونا إلى وباء موسمي .





أكدت الدراسة أن فيروس كورونا ليس مدمر ا للأجيال من سن 15 حتى 45 ، وأنه قد يمر بسلام إلا أنه قد يتحول إلى فيروس كارثي للأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة و المناعة الضعيفة.





جدير بالذكر أن الدراسة لفتت إلى أن العالم قد يتعرض إلى موجة أشد وأعنف من فيروس كورونا في الفترة القادمة يمكنها أن تغطي جميع بقاع الأرض .

منذ بداية العام يعاني العالم من سقوط مصابين و ضحايا لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ، توقفت الحياة في بعض الدول ووصل الأمر إلى الشلل التام و تعطل الحياة اليومية و إغلاق المحلات ، وحاليا الجميع يترقب كلمة النهاية لتلك الأيام العصيبة .