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تعليم

جامعة القاهرة توضح حقيقة إصابة أخصائي التغذية بقصر العيني بفيروس كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:04 م
مستشفى القصر العيني
مستشفى القصر العيني الفرنساوي
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عبد الله علي
أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة أن إدارة المستشفيات بالجامعة تقوم بدورها في معالجة المواقف المختلفة على أكمل وجه ووفقا لما حددته وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من إجراءات، تستهدف توفير أعلى درجات الوقاية والحماية للعاملين والمرضى، والأطقم الطبية التي تواصل عملها ليل نهار دون كلل ، وآخر تلك المواقف كان المتعلق بإصابة احد  أخصائي  التغذية بالمستشفيات.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة بأنه في الوقت الذي تتضافر فيه كافة  جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، والذي تهاوت أمام انتشاره أعتى أنظمة الرعاية الصحية والطبية في العالم ، نجد أن بعض الصحف تتسابق للحصول على ما تعتقد أنه سبق او انفراد صحفي مضحية بالصحة والاكتمال والدقة كعناصر اساسية ومحددات أخلاقية للتغطية الإخبارية  الأمر الذى قد يترتب عليه إثارة الذعر بين المواطنين ، والنيل من الجهود المكثفة والمخططة لمكافحة انتشار الفيروس ، والتشكيك فيما تقوم بها الأطقم الطبية وفرق مكافحة العدوى في المستشفيات ، من خلال التركيز على ما تتوهمه من وجود اخطاء فيما يتخذ من إجراءات اقرتها وزارة الصحة ومنظمة العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة  أن الخبر المنشور حول  إصابة المسؤول الرئيسي عن توزيع الطعام بالقصر العيني بكورونا ، والذى يعطى انطباعًا بأن هذا المسؤول قد ساهم - بحكم وظيفته - في نقل العدوي الي العديد من المرضي يتضمن العديد من المغالطات  التي يمكن تصويبها -وفقا لما تم ووفقا لتصريح -الدكتور أحمد طه مدير عام المستشفيات – من خلال النقاط التالية:

أولا: أن من أصيب هو أحد  أخصائي  التغذية بالمستشفيات.

ثانيًا : أن المذكور ظهرت عليه أعراض عدوي تنفسية منذ أسبوعين وتم علي الفور عزله عن العمل وأخذ عينة تحليل منه والتي أثبتت إصابته بڤيروس كورونا .. فتم على الفور تطبيق البروتوكولات المعمول بها من عزل المريض والتنسيق مع وزارة الصحة ، والتي قامت بنقله الي أحد مستشفيات العزل لأخذ العلاج اللازم ، وقد تماثل حاليًا للشفاء التام.

ثالثًا : أنه قد تم حصر جميع المخالطين للمريض  في حينها ، وأخذ عينات منهم . وقد  جاءت نتيجتها لهم جميعًا سلبية.

رابعًا : تم تعقيم مكان عمل المريض بالكامل وغلقه لمدة ٢٤ ساعة ثم إعادته للعمل مرة أخرى.

مما سبق يتضح أن ادارة المستشفيات قد قامت بما يتطلبه الموقف وفق ما حددته وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من إجراءات .. حماية للعاملين والمرضى، والأطقم الطبية التي تواصل عملها ليل نهار دون كلل.

وتهيب جامعة القاهرة بالصحف تحري الصحة والدقة فيما يتم نشره عن الاصابات بفيروس كورونا ، مؤكدة انها لن تتردد فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع ناشرى أى اخبار غير صحيحة او غيردقيقة تدخل في عداد الاخبار الزائفة التى تستهدف نشر الشائعات والأكاذيب.
جامعة القاهرة توضح حقيقة إصابة أخصائي التغذية بقصر العيني بفيروس كورونا
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