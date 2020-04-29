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محافظات

الوادي الجديد تكشف آخر إحصائيات كورونا في المحافظة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:30 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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منصور ابوالعلمين

 أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تتابع جميع الحالات المصابة بمستشفيات العزل بأبو تيج وإسنا مشيرا إلى استقرار الحالة الصحية لجميع المصابين.

 وقال الزملوط إن المحافظة سجلت حتى الآن 19 حالة مصابة بفيروس كورونا جميعهم من مدينة موط وقرى مركز الداخلة، موضحا أن هناك 3 حالات بالحجر الصحي بمستشفى العزل بأبو تيج وهناك 16 حالة بمستشفي إسنا كما أن هناك حالتي وفاة لسيدة ورجل مسنين .

 وأضاف الزملوط أنه تم حصر أسر المصابين وتم إلزامهم بحجر صحي داخل منازلهم وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها أعراض كورونا كما تم تقديم الدعم لهذه الأسر وتوفير كافة احتياجاتهم لمنع خروجهم من منازلهم لحين انتهاء فترة الحجر الصحي والاطمئنان عليهم .

 وأشار إلى أن المحافظة انتهت حاليا من تركيب جهاز تحليل ال pcr بمستشفى الداخلة تمهيداََ لبدء تدريب الأطقم الطبية على استخدامه بدءا من اليوم الأربعاء والاستفادة منه فى أسرع وقت ممكن .تستهلك كميات كبيرة من المياه ويمكن زراعتها بدلا من الأرز.

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