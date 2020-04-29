الإمارات تسجل 541 إصابة و7 وفيات جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت الإمارات اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".









وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أجرت وزارة الصحة الإماراتية أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع.









وسجلت الإمارات 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، ليصل الإجمالي إلى 11,380 حالة.









كما سجلت الصحة الإماراتية 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا لمصابين من جنسيات مختلفة كانوا يعانون من أمراض مزمنة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 89 شخصا.









فيما تعافى 91 شخصا جديدا وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء2,181 حالة.









ووصل إجمالي عدد إصابات كورونا في العالم إلى 3 ملايين و160 ألف شخص، والوفيات إلى 219 ألفا، والمتعافين إلى 974 ألفا.