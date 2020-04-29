AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسلسل اللعبة الحلقة 9.. شيكو يفوز على هشام ماجد بالتحدي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:18 م
اللعبة
اللعبة
Advertisements
محمد نحلة
بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر،  بفوز "وسيم" الذي يجسده شيكو في التحدي امام "مازو" الذي يجسده هشام ماجد وهو خيانة زوجاتهم.


وحصل وسيم  على مبلغ 250 ألف جنيه بعد فوزه، وقام الشخص المجهول الذي يلاحقهما خلال احداث المسلسل بارسال تحد جديد لهما وهو ان يتسم كل شخص منهما بالشخص المثالي وقيمته 300 الف جنيه.


مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا.


المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.


يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم منهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل "اللعبة" على شاشة MBC في رمضان

مسلسل اللعبة الحلقة 1.. الشرطة تتدخل لإيقاف تحدي شيكو وهشام ماجد

مسلسل اللعبة الحلقة ٢.. غريب يتحدي هشام ماجد وشيكو والسر "نانسي عجرم"

مسلسل اللعبة الحلقة 3: تحد جديد لشيكو وهشام ماجد مقابل ١٠٠ ألف جنيه

مسلسل اللعبة الحلقة 4.. شيكو يحاول إفساد محاولات هشام ماجد بالفوز

مسلسل اللعبة الحلقة 5 .. شيكو يتوعد بالانتقام بعد فوز هشام ماجد بالتحدي

ترشيحاتنا

العتال: انتعاش خزينة الزمالك بـ3 مليارات جنيه والنادى لم يسدد مستحقات اللاعبين

وائل رياض لـ حسام عشور: عجبني إنك مستسلمتش لـ الأهلي

إحالة مخرج برنامج رامز جلال للتحقيق.. تفاصيل

الساعة بـ 5 آلاف.. ضبط شبكة دعارة تديرها روسية بـ القاهرة الجديدة فى نهار رمضان

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر وماركة سلسلة ياسمين صبري فى أحدث ظهور لها

سر تأجيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر مايو .. الحكومة توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد انهيار مسئولة الصحة الإسبانية على الهواء بسبب كورونا| فيديو

خطوات لتنظيم أكلك فى رمضان لإنقاص الوزن

في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون