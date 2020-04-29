مسلسل اللعبة الحلقة 9.. شيكو يفوز على هشام ماجد بالتحدي

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر، بفوز "وسيم" الذي يجسده شيكو في التحدي امام "مازو" الذي يجسده هشام ماجد وهو خيانة زوجاتهم.









وحصل وسيم على مبلغ 250 ألف جنيه بعد فوزه ، وقام الشخص المجهول الذي يلاحقهما خلال احداث المسلسل بارسال تحد جديد لهما وهو ان يتسم كل شخص منهما بالشخص المثالي وقيمته 300 الف جنيه.









مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا.









المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.









يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم منهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.



