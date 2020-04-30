النهاية الحلقة 6.. خناقة بين ناهد السباعي وسهر الصايغ على يوسف الشريف

شهد مسلسل النهاية الحلقة 6 تطورًا جديدًا فى الاحداث حيث يواجه الروبوت زين ناهد السباعى بحقيقة زواجه من صباح "سهر الصايغ" وتبدأ فى توبيخه ولومه ظنا منها أنه زوجها زين الحقيقى.

بينما صباح "سهر الصايغ" تلجأ إلى الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" من أجل أن يعيد الروبوت بعد أن تركها وتم القبض عليه وذهب إلى منزل زين مع زوجته ناهد السباعى.

وتقرّر ناهد السباعي أن تواجه سهر الصايغ وتنقلها إلى فرع الشركة فى دمشق، وتهددها بأنها إذا امتنعت سيتم رفدها وتستغل سهر الصايغ عدم وجود ناهد السباعى فى المنزل لتقابل الروبوت وبرغم من اتفاقها مع الريس عزيز على خورجها به الا انها ترفض خروجه معها وتطلب منه أن يكذب على زوجته ويظل معها حتى تستطيع أخذه بخطة دبرتها وهو الامر الذى يغضب الريس عزيز.