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محافظات

بشرى سارة.. أسوان لم تسجل أي إصابات بـ كورونا الأربعاء

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:24 ص
مستشفى اسوان للعزل
مستشفى اسوان للعزل
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شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بمستشفى اسوان للعزل، أنه لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا لم تسجل محافظة أسوان أى حالات جديدة أمس الأربعاء.

وأشار الدكتور مصطفى أبو المجد إلى أنه بجانب عدم ظهور الحالات، خرج من العزل 4 مصابين جدد تماثلوا للشفاء تمامًا من فيروس كورونا منهم أثنين من المصابين غادروا مستشفى أسوان التخصصى وهما: "ق.ق.ح" و"ز.ى.ح"، وأثنين آخرين من المدينة الشبابية بمدينة أسوان وهما: "و.م.ع" و"م.خ.ا".

وكان الحجر الصحى بمستشفى أسوان التخصصى قد شهد توزيع الأطباء والتمريض فوانيس رمضان على المرضى وخاصة الأطفال المحتجزين فى المستشفى بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتابع مصطفى أبو المجد بأن أطباء الحجر الصحى يشاركون المرضى المناسبات المختلفة ومنها شهر رمضان المبارك، بعد قيامهم بتوزيع فوانيس رمضان وتعليق الزينة داخل المستشفى وغيرها من مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المعظم.

وأكد مدير عام الطب الوقائى بأسوان بأن هذه الإجراءات تخفف على المرضى الضغوط النفسية التى تقع عليهم بسبب الإصابة بالفيروس المستجد.

ويذكر أن مديرية الشئون الصحية بأسوان نجحت بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان فى تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لإستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان، ويأتى هذا القرار بديلًا لدار الضيافة التابعة لجامعة أسوان، نظرًا لأن المدينة الشبابية تعد أكثر ملاءمة من دار الضيافة وتستوعب أعداد أكبر وتعد أيضًا أكثر أمانًا وسلامة للمرضى.

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