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فن

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 6.. كريم فهمي يقع في غرام ياسمين عبد العزيز من أول نظرة

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:53 ص
مسلسل ونحب تاني لية
مسلسل ونحب تاني لية
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شروق ابراهيم
تصدرت الحلقة السادسة من مسلسل " ونحب تاني لية" محرك بحث جوجل الشهير بعد ساعات من عرضها، والتي تشهد تطور العلاقة بين غالية " ياسمين عبد العزيز" ومراد " كريم فهمي" الذي وقع في غرامها من اول نظرة. 

وحظت قصة اعجاب وملاحقة مراد لغالية من اجل التقرب اليها على اعجاب الكثيرين الذين وجدوا بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي ثنائي نجاحا. 

اما عن فارق العمر بين بطلي مسلسل " ونحب تاني لية " 3 اعوام، حيث تبلغ ياسمين عبد العزيز من العمر 40 عاما اما كريم فهمي يبلغ من العمر 37 عاما. 

تدور القصة حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

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