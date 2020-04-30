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فن

أول صور لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة بعد الزواج.. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:38 ص
ابو هشيمة - ياسمين
ابو هشيمة - ياسمين صبري
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آيه عاطف
احتفلت الفنانة ياسمين صبري، مؤخرًا بعقد قرانها على رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، في حفل اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء اتباعًا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

تواجد الشيف البرنس داخل الفيلا الخاصة بياسيمن صبري، وأحمد أبو هشيمة ونشر أول صور لهما بعد الزواج، خاصة وأن الثنائي قليلا الظهور سويًا.

وتخوض ياسمين صبري، الموسم الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "فرصة تانية" والذي حقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شاشات التلفزيون.

مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبري، بجانب كل من أيتن عامر، أحمد مجدي، محمد دياب، إدوارد، والمسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي تامر مرسي.

أول صور لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة بعد الزواج.. شاهد
أول صور لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة بعد الزواج.. شاهد
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