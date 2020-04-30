أول صور لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة بعد الزواج.. شاهد

تواجد الشيف البرنس داخل الفيلا الخاصة بياسيمن صبري، وأحمد أبو هشيمة ونشر أول صور لهما بعد الزواج، خاصة وأن الثنائي قليلا الظهور سويًا.

مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبري، بجانب كل من أيتن عامر، أحمد مجدي، محمد دياب، إدوارد، و

المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي تامر مرسي.