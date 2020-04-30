AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كنت بشرب مخدرات وبسرق أبويا.. أبرز تصريحات أحمد مجدي بعد تألقه في فرصة تانية

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:00 ص
أحمد مجدي
أحمد مجدي
Advertisements
آيه عاطف
استطاع الفنان أحمد مجدي، أن يثبت قدميه بقوة هذا العام من خلال شخصية "زياد" التي قدمها في مسلسل "فرصة تانية"، مع الفنانة ياسمين صبري.


عُرف عن أحمد مجدي، الجرأة، وقال في لقاء قديم له في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي: "في تانية ثانوي كنت عايز ابقى صايع وابقى ليا حضور في المدرسة، لأني كنت في مدرسة ليسيه الزمالك ومكنتش محقق فيها نفسي، ولما روحت ليسيه المعادي بقيت عايز أثبت وجودي".


وأضاف: "كنت بشرب مخدرات كتير وبضرب ابويا، كانت مشكلة في البيت في البداية، والتحول حصل للأحسن لما اكتشفوا اني مبروحش الدروس وحصلت المواجهة بيني وبين أسرتي".


واختتم حديثه قائلًا: "كان فيه أثر مؤلم شوفته في ابويا وامي بسببي وكان لازم اقف في تالتة ثانوي حولت أدبي ولعبت رياضة وأخدت قرار.. لعبت تجديف سنتين وكنت موهوب جدا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعترافات شقيق بطرس غالي: المقتنيات اللى فى فيلتي ورث ومكنتش أعرف إنها أثرية

نجوم عانوا من الاكتئاب واعترفوا بالذهاب لطبيب نفسي.. أصالة آخرهم

في عيد ميلاد سهير رمزي.. قصة نجاتها من القتل بأعجوبة

آيتن عامر: عايزه أعمل أغنية حلوة ومش عارفة أخبي

فخور بيه.. نجل شهيد: لما أكبر هكون ضابط زي أبويا.. فيديو

بطل حملة محمد صلاح ضد الإدمان: أمي شافتني بشرب مخدرات فقررت علاجي.. فيديو

ترشيحاتنا

معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور

فى ذكرى رحيل نزار قبانى.. تعرف على علاقة الحب بانتحار شقيقته وكواليس صدامه مع جمال عبد الناصر

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على البلاد اليوم.. والقاهرة تسجل 29

فيديو جراف.. خطة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا

كنت بشرب مخدرات وبسرق أبويا.. أبرز تصريحات أحمد مجدي بعد تألقه في فرصة تانية

السيسي يصدر ٤ قرارات جمهورية.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى رحيل نزار قبانى.. تعرف على علاقة الحب بانتحار شقيقته وكواليس صدامه مع جمال عبد الناصر

خلدتها الصور النادرة.. كيف كان يقضي أهالي الغردقة شهر رمضان قبل قرن من الزمان؟

شاهد إصدارًا رياضيًا محدودًا من مازدا للسوق البريطانية.. صور