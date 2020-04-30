كنت بشرب مخدرات وبسرق أبويا.. أبرز تصريحات أحمد مجدي بعد تألقه في فرصة تانية

استطاع الفنان أحمد مجدي ، أن يثبت قدميه بقوة هذا العام من خلال شخصية "زياد" التي قدمها في مسلسل "فرصة تانية"، مع الفنانة ياسمين صبري.









عُرف عن أحمد مجدي، الجرأة، وقال في لقاء قديم له في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي: " في تانية ثانوي كنت عايز ابقى صايع وابقى ليا حضور في المدرسة، لأني كنت في مدرسة ليسيه الزمالك ومكنتش محقق فيها نفسي، ولما روحت ليسيه المعادي بقيت عايز أثبت وجودي".









وأضاف: "كنت بشرب مخدرات كتير وبضرب ابويا، كانت مشكلة في البيت في البداية، والتحول حصل للأحسن لما اكتشفوا اني مبروحش الدروس وحصلت المواجهة بيني وبين أسرتي ".









واختتم حديثه قائلًا: "كان فيه أثر مؤلم شوفته في ابويا وامي بسببي وكان لازم اقف في تالتة ثانوي حولت أدبي ولعبت رياضة وأخدت قرار.. لعبت تجديف سنتين وكنت موهوب جدا".