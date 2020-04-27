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فن

ما بين ياسمين صبري وأيتن عامر.. أحمد مجدي يناقض نفسه في فرصة تانية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:30 م
احمد مجدي
احمد مجدي
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محمد نحلة
في دور متناقض تمامًا مع طبيعته المتسامحة المحبة للسلام والمناهضة للعنف ضد المرأة، يظهر أحمد مجدي بشخصية صادمة لمعجبيه، من خلال دور "زياد" الذي ما إن يمر شهر واحد فقط على خطبته من حبيبة عمره ملك، حتى يخونها مع أخرى.

يأتي ذلك ضمن أحداث المسلسل الدرامي الجديد فرصة تانية والذي يقوم ببطولته أحمد مجدي أمام النجمة ياسمين صبري، والذي أثبت مجدي من خلاله قدرته الكبيرة على التلوين وأداء الأدوار المتنوعة. 

تبدأ الأحداث بفرحة عارمة تجمع بين زياد وحبيبته ملك في حفل خطوبتهما، وبرغم حبه الشديد لها وسعيه وراءها على مدار أربع سنوات، خلال فترة دراستهما الجامعية كي يفوز بقلبها، إلا أنه يفشل في الحفاظ على هذا الحب بعد أن يضعف أمام ريهام (آيتن عامر). 

وبعد أن تفشل كل محاولات زياد المستميتة في استعادة حبيبته التي تصر على الإنفصال حفاظًا على كرامتها، ينتهي به المطاف بزواجه من ريهام، وتأثرًا بهذا الخبر، تفقد ملك توازنها أثناء قيادتها لسيارتها، لتنقلب السيارة وتصاب ملك إثر الحادث بفقدان الذاكرة.

وفور علمه بما حدث، ووسط دهشة عروسه والمدعوين، يجري زياد مهرولًا خارج قاعة الأفراح التي كانت تشهد حفل زفافه كي يذهب إلى ملك. هل سيتمكن زياد من كسب ود ملك مرة أخرى؟ هل ستغفر له فعلته وتمنحه فرصة ثانية؟ أم أنها لن تتذكره من الأساس؟.
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