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فن

ونحب تاني ليه الحلقة 6 .. رجل غريب في منزل ياسمين عبد العزيز

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:53 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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آيه عاطف
شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة.

تطورت علاقة ياسمين عبد العزيز، والفنان كريم فهمي، حيث طلب منها ان يقابلها للحديث في العديد من الأمور، من خلال مكالمة هاتفية معها.

وأثناء المكالمة الهاتفية إكتشتف ياسمين عبد العزيز، وجود رجل غريب في منزلها، ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة عن هوية هذا الرجل الذي تسلل داخل المنزل.

وتبين تورط الفنان ايهاب فهمي، في خسارة كريم فهمي، مبالغ طائلة، وإتفاقه مع إثنين لبنانيين للتلاعب بكريم والنصب عليه.

يذكر أنه نشبت مشاجرة في الحلقة الرابعة بين ياسمين عبد العزيز، وطليقها شريف منير إذ تعدى عليها بالضرب؛ بسبب "مهند"، حيث طلب شريف منير مقابلتها للحديث عن أمور قديمة أثناء زواجهما.

ويشارك الفنان شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

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