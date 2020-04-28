كريم فهمي يتصدر ترند تويتر بعد الحلقة الرابعة من مسلسل ونحب تاني ليه

تصدر هاشتاج #كريم_فهمي ، موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب ظهوره في الحلقة الرابعة من مسلسل ونحب تاني ليه، وهو يقوم بمغازلة ياسمين عيد العزيز .





وتدور أحداث المسلسل حول مشاكل الزواج و الخيانة و الأسرة مع مجموعة من الأحداث الكوميدية فتعيش غالية (ياسمين عبد العزيز) حياة زوجية غير مستقرة و غير سعيدة بسبب إهمال زوجها لها و لإبنتها و عمله كمخرج مشهور ،و لا يهتم بها و لا بإبنته ليصل بهما الحال الي الطلاق و يحدث ذلك بالفعل و يستجيب لطلب طلاقها.





و يجسد العمل التعاون بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز و الفنان شريف منير بعد 17 عامًا علي مشاركتهما في مسرحية كدة اوكيه .





و جاءت تعليقات رواد تويتر كالآت، ما بين، " النجم كريم فهمي تمثيله رائع.. كريم فهمي ممثل مبدع.. أستاذ كريم فهمي انت شخصية بتمثل بضمير في الادوار دي.. كريم فهمي دوره حلو في المسلسل بجد".





و يعرض هذا المسلسل علي قنوات سي بي سي و سي بي سي دراما و قناة أبو ظبي.





ويشارك في هذا المسلسل، كل من الفنانين شريف منير ،ياسمين عبدالعزيز،كريم فهمي ، تارا عماد ،كارولين عزمي ، سوسن بدر، أمينة الرافعي ،ممدوح الشناوي ،عماد رشاد و علا رشدي و إسلام جمال، و إخراج مصطفي فكري ، و تأليف عمرو محمود ياسين .





وتدور أحداث المسلسل حول إطار رومانسي و كوميدي.