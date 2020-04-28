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فن

كريم فهمي يتصدر ترند تويتر بعد الحلقة الرابعة من مسلسل ونحب تاني ليه

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:36 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر هاشتاج #كريم_فهمي ، موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب ظهوره في الحلقة الرابعة من مسلسل ونحب تاني ليه، وهو يقوم بمغازلة ياسمين عيد العزيز

وتدور أحداث المسلسل حول مشاكل الزواج و الخيانة و الأسرة مع مجموعة من الأحداث الكوميدية فتعيش غالية (ياسمين عبد العزيز) حياة زوجية غير مستقرة و غير سعيدة بسبب إهمال زوجها لها و لإبنتها و عمله كمخرج مشهور ،و لا يهتم بها و لا بإبنته ليصل بهما الحال الي الطلاق و يحدث ذلك بالفعل و يستجيب لطلب طلاقها.

و يجسد العمل التعاون بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز و الفنان شريف منير بعد 17 عامًا علي مشاركتهما في مسرحية كدة اوكيه .

و جاءت تعليقات رواد تويتر كالآت، ما بين، "النجم كريم فهمي تمثيله رائع.. كريم فهمي ممثل مبدع.. أستاذ كريم فهمي انت شخصية بتمثل بضمير في الادوار دي.. كريم فهمي دوره حلو  في  المسلسل بجد".

و يعرض هذا المسلسل علي قنوات سي بي سي و سي بي سي دراما و قناة أبو ظبي.

ويشارك في هذا المسلسل، كل من الفنانين شريف منير ،ياسمين عبدالعزيز،كريم فهمي ، تارا عماد ،كارولين عزمي ، سوسن بدر، أمينة الرافعي ،ممدوح الشناوي ،عماد رشاد و علا رشدي و إسلام جمال، و إخراج مصطفي فكري ، و تأليف عمرو محمود ياسين . 

وتدور أحداث المسلسل حول إطار رومانسي و كوميدي.
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