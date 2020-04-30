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رياضة

عدو النادي.. إبراهيم سعيد: محسن صالح كان يرفض مصافحة لاعبي الأهلي.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:36 م
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
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محمد السعيد
أكد إبراهيم سعيد لاعب الأهلي السابق، أن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي كان يرفض مصافحة لاعبي الأهلي خلال فترة تواجده بالنادي الإسماعيلي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية: "كابتن محسن صالح كان يرفض مصافحة لاعبي الأهلي عندما كان متواجد بالإسماعيلي، وكان على خلاف دائم مع الكابتن ثابت البطل، لا أعرف كيف دخل النادي الأهلي!".

وأضاف: "حدثت مشاكل كثيرة بينه وبين كابتن ثابت البطل، أستغربت كثيرا عندما رأيته يظهر انتئمائه للنادي الأهلي، وأصبح له دورا في النادي".

وتابع: "كابتن ثابت البطل كان يقول لنا، لا تتعاملوا معه نهائيا، محسن صالح هو من أعداء النادي الأهلي، أستغرب من لعب هؤلاء الأشخاص على مشاعر الجماهير التي لا تعرف الحقيقة".

وأشار: "عندما كنت لاعبا في الأهلي ايضا، كان يرفض حسام وإبراهيم حسن مصافحة اللاعبين ايضا، بحجة أنهم يربطان أحذيتهم".

ولعب إبراهيم سعيد بقميص النادي الأهلي في الفترة من 1998 حتى 2003، قبل أن يخوض تجربة احترافية غير ناجحة في إيفرتون الإنجليزي،  ليعود بعدها إلى الزمالك.

يذكر أن النشاط الكروي في مصر، متوقف حتى منتصف شهر مايو المقبل، بقرار من اتحاد الكرة، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
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