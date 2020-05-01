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محافظات

بعد انهيار كوبري مشاة.. إعادة فتح طريق "بلبيس العاشر"

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:59 م
انهيار كوبري مشاة
انهيار كوبري مشاة
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محمد الطحاوي

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز بلبيس برئاسة اللواء سامي علام رئيس المدينة من رفع أنقاض كوبري مشاة عقب أنهيارة بقرية السلام مسقط رأس الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق دائرة المركز وذلك بالتنسيق مع محافظة الشرقية.

 

وأكد أهالي القرية في حديثهم لموقع صدي البلد انه تواجد علي رأس العمل "فخري عزام" مستشار محافظ الشرقية ورئيس مدينة بلبيس ونائبة ورئيس الوحدة المحلية وتم الدفع بونش كبير ورفع كمرات الحديد وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات.

 

 

كان طريق قرية السلام التابعة للوحدة المحلية بقرية غيتة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية توقف تام من الأتجاهين عقب أنهيار كوبري مشاة علوي أصطدمت به سيارة نقل دون وقوع اي أصابات.

 

وناشد الأهالي اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سرعة رفع الكوبري وفتح الطريق أمام حركة السيارات وخاصة عقب توقف الطريق الرابط بين القرية ومدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس.

 

وأكد الأهالي ان هذا الأنهيار ليس الأول من نوعة ولكنه سبق وأنهار الكوبري نتيجة لأقامته علي مستوي منخفض مما يؤدي الي أصطدام السيارات به وأنهياره أكثر من مرة.

 

وطالب الأهالي بأنشاء كوبري مشاة أرضي رحمة بهم وبأطفالهم وخاصة لكون الطريق يربط بين مدينة بلبيس ومدينة العاشر من رمضان.

 

 

بعد انهيار كوبري مشاة.. إعادة فتح طريق "بلبيس العاشر"
بعد انهيار كوبري مشاة.. إعادة فتح طريق "بلبيس العاشر"
بعد انهيار كوبري مشاة.. إعادة فتح طريق "بلبيس العاشر"
بعد انهيار كوبري مشاة.. إعادة فتح طريق "بلبيس العاشر"
بعد انهيار كوبري مشاة.. إعادة فتح طريق "بلبيس العاشر"
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