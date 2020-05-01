مقتل شاب في مشاجرة بسبب لعب الأطفال بمغاغة شمال المنيا

لقي شاب بمركز مغاغة شمال المنيا مصرعه متأثرا بإصابته بجروح بالرأس عقب وقوع مشاجرة مع آخر بسبب لعب الأطفال استخدمت فيها الشوم والعصي.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوصول شاب في العقد الثالث من عمره لمستشفى مغاغة العام جثة هامدة.



