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حوادث

مقتل شاب في مشاجرة بسبب لعب الأطفال بمغاغة شمال المنيا

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:48 م
مقتل شاب
مقتل شاب
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ايمن رياض
لقي شاب بمركز مغاغة شمال المنيا مصرعه متأثرا بإصابته بجروح بالرأس عقب وقوع مشاجرة مع آخر بسبب لعب الأطفال استخدمت فيها الشوم والعصي.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث  المديرية بوصول شاب في العقد الثالث من عمره لمستشفى مغاغة العام جثة هامدة. 

وبالفحص  وانتقال المقدم  عمر عامر رئيس مباحث  مركز مغاغة والعميد جمال الدغيدي  رئيس مباحث المديرية لفحص البلاغ تبين مقتل شاب يدعي  ن.غ  25 سنة عاطل متأثرًا  بإصابته بجروح بالرأس  علي يد عاطل يدعي ن.خ 34 سنة  عقب وقوع مشاجرة بينهما بسبب لعب الأطفال قاما  خلالها  باستخدام الشوم مما أسفر عن مقتل الشاب وألقي القبض علي المتهم وتحرر محضر بالواقعة  وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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